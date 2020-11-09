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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 11:46 ص

الزراعة: فيروس الاسماك موسمي سينتهي خلال ايام ولا لقاح له

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الزراعة: فيروس الاسماك موسمي سينتهي خلال ايام ولا لقاح له



اكدت زارة الزراعة، ، ان الفيروس الذي اصاب الاسماك موسمي وغير معدي وسينتهي خلال ايام قليلة، مشيرة الى عدم وجود لقاح للفيروس
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف ان “الفيروس الذي اصاب احواض الاسماك انتشر في بابل وصلاح الدين واطراف بغداد فقط والاضرار خفيفة.
واضاف ان “الفيروس عادة ينتشر بين الاسماك في الخريف والربيع وغير مخيف كونه فيروس غير معدي للإنسان ولا ضرر  على الانسان في تناول السمكة المصابة”، مشيرا الى ان “سببها يعود الى عدم اتباع التعليمات الصحية من قبل اصحاب الاحواض واكتظاظ الاسماك داخل المتر المربع الواحد.
واوضح ان “الفيروس ليس له لقاح علمي حتى الان لكنه موسمي سينتهي خلال ايام قليلة.
وشهدت الايام  الماضية نفوق  كميات كبيرة  من الاسماك بسبب مرض فيروسي في العديد من المحافظات.
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