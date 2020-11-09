القانونية النيابية تكشف عن آخر المقترحات بشان المحكمة الاتحادية











كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، عن اخر المستجدات بشأن قانون المحكمة الاتحادية، مبينا ان القوى السياسية اقترحت ضمان اغلية القضاة في المحكمة.

وقال فدعم ان “الخلاف الابرز بين القوى السياسية بشان المحكمة الاتحادية يتمحور حول عدد القضاة وضمان عدم تفرد مكون دون اخر في قرار المحكمة.

واضاف ان “القوى السياسية اقترحت ان يكون عدد القضاة 7 مقابل فقيهين لكل مكون فيما اقترحت بعض الاطراف ان تكون التقسيمات ثلاثة قضاء لكل مكون اي تسعة مقابل فقيهين”.

وأوضح فدعم، ان “الفقهاء سيكون لهم ضمان حق النقض في القرارات الخاصة بشان المحكمة الاتحادية على ان يخضع القرار الى اشراف وصياغة القضاة.