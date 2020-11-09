الاقتصادية النيابية: لم نسجل اي زيادة في ايرادات المنافذ والكاظمي ارتكب مخالفات قانونية









اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي ، أن ايرادات المنافذ لم تسجل اي زيادة رغم كل التعبئة الإعلامية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتكب مخالفات قانونية.

وقال اللامي ان “المنافذ الحدودية لم تسجل اي زيادة مذكورة في ايرادتها رغم التعبئة الاعلامية المحيطة بالامر مؤكدا بان المفروض ان تحقق زيادة عالية بعد اجراءات حكومة الكاظمي الاخيرة لكن الحقيقة غير ذلك بالاضافة الى ان منافذ اقليم كردستان لم تدفع اي مبالغ للحكومة الاتحادية”.

واضاف اللامي،ان” الكاظمي يمنح كردستان 360 مليار دينار شهريا وهو اطار مخالف للقانون داعيا اياه الى مراجعة تصرفاته القاونية حيال ملف المالية”.

وأشار إلى “ضرورة أن تستقطع حكومة بغداد من اموال اقليم ايرادات الكمارك والضرائب والمنافذ بالاضافة الى النفط الذي لانعرف اي شي عنه”، مبينا أن “تحويل رئيس الوزراء الاموال الى كردستان مخالفة قانونية وعليه ان يعيد حساباته”.