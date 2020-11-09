الصحة تحذر من زيادة الإصابات بكورونا في موسم الشتاء



اكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، ، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، محذر من زيادة الإصابات في موسم الشتاء.



وقال التميمي في حوار صحفي: إن “ العراق لا يزال في الموجة الأولى ومنذ ثلاثة أشهر يسجل نسب شفاء أما أعلى أو متساوية مع حالات الإصابات، والوضع حتى الآن تحت السيطرة في ما يخص إجراءات وزارة الصحة”.



وأعرب التميمي عن “مخاوفه من اتساع الإصابات مع بدء موسم الشتاء وتهاون المرضى أو المواطنين بالالتزام بتعليمات الوقاية الذي قد يؤدي الى زيادة نسبة الاصابات، ولا سيما مع تزايد الإصابات بكورونا في دول العالم ودول الجوار كالأردن، وايران، وتركيا”.



وأوضح وزير الصحة: أنه “مع انتشار الوباء العالمي وزيادة الإصابات وحالات الوفيات، فإن نسبة الشفاء في العراق بلغت 86 بالمئة، وهذا مؤشر جيد، ولكننا نحتاج إلى تعاون المواطن للسيطرة على هذا الوباء.

