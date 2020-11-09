الموظفون ينتظرون منذ ايام ،صرف الرواتب المتأخرة ولا امال بصرفها هذا الاسبوع





ينتظر الموظفون ، منذ ايام ،صرف الرواتب المتأخرة عن مواعيدها بعد ان رهنت وزارة المالية الصرف باقرار قانون الاقتراض، الذي يبلغ نحو 41 تريليون دينار ،.



وفي الوقت الذي حمل فيه خصوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحكومة التي يترأسها ، مسؤولية عدم دفع الرواتب، اتهمت جهات اخرى الحكومات السابقة بهدر الاموال وعدم محاسبة الفاسدين.



ويرفض البرلمان تمرير الاقتراض بسبب وجود مبالغة بالمبلغ الذي حددته الحكومة لتغطية الرواتب والمتطلبات الملزمة بدفعها خلال العام الجاري ، بينما يدفع الموظف ثمن التجارب والمماطلة، مما حدا بالمئات من موظفي الدولة في محافظات عدة للتظاهر، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. ،



مصدر في وزارة المالية قوله :" ان قانون العجز المالي سيقر في جلسة الخميس المقبل"، مبينا :" ان المدة القانونية للتصويت على اي قانون بعد القراءة الثانية له تكون باربعة ايام، مما يعني ان التصويت على القانون سيكون يوم الخميس ".

واشار الى انه حال اقرار القانون ستتخذ المالية اجراءاتها بصورة مباشرة لاطلاق الرواتب مطلع الاسبوع المقبل .