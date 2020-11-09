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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

وزارة الصحة ترصد 10 لقاحات ضد كورونا قد تتوفر العام المقبل

كورونا في العراق
رصدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وجود 10 لقاحات ضد فيروس كورونا، متوقعة أن ترى النور في الفصل الأول من العام المقبل.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريحات اوردتها وسائل اعلام حكومية، إن "هناك 10 لقاحات ما زالت في مراحلها التجريبية الاخيرة، وما زال السباق مستمراً لتوفير المناسب منها"، متوقعاً أن "يتم انتاجها في الفصل الاول من العام المقبل 2021".

وأشار الحلفي، إلى "عدم وجود بادرة لإطلاق أي لقاح نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "فيروس كورونا تزداد ذروته في الشتاء لأنه الوسط الذي ترتاح فيه الفيروسات ويكون ملائماً لنشاطها".

وأضاف أن "حالات الشفاء تجاوزت نسبة 85  بالمئة خلال الاونة الاخيرة بسبب البروتوكولات العلاجية المتبعة، بينما اصبحت المناعة لدى بعض الاشخاص جيدة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الاصابات قد تكون خفيفة ولم تظهر عليها اعراض حيث يتم علاجها في المنزل وبعد مرور 10 ايام تتعافى من المرض".

ودعا الحلفي الى ضرورة "التزام المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع استخدام المعقمات الفعالة ضد الفيروس خوفا من انتشار الوباء خصوصا في موسم الشتاء، فقد تجاوزت اعداد الوفيات حتى الان اكثر من 11 الف حالة وفاة مسجلة بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات".

وذكر أنه في حال انتشار الوباء لا يوجد اي سبيل سوى اللجوء الى الحظر، اما اذا بقيت الاعداد كما هي في الوقت الحالي فان ذلك يدل على اكتسابهم المناعة المطلوبة.

وحتى أمس الأحد، أعلنت الصحة، تسجيل 3002 حالة شفاء من كورونا، و 2530 إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 44 شخصاً بسبب المرض في عموم البلاد خلال 24 ساعة.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 428928، أي ما نسبته 86.0 %، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغت 498549، في حين بلغت عدد الحالات تحت العلاج 58294، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 388، وعدد حالات الوفيات الكلي 11327، منذ تفشي الجائحة في شهر اذار الماضي.

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