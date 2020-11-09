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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 10:24 ص

إغلاق جميع المخيمات في العراق مطلع العام القادم

مخيم الهول
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن إغلاق جميع المخيمات في البلاد مطلع العام القادم، باستثناء الموجودة في إقليم كردستان.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة وطنية لإغلاق جميع المخيمات مطلع العام 2021، إذ أنه من المأمول أن يشهد العام المقبل إغلاقها في عموم البلاد عدا الموجودة في إقليم كردستان لتتم إعادة نحو المليون ونصف المليون نازح إلى مناطقهم.

وأشارت جابرو إلى وجود تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لدعم فئات قامت الوزارة بإعمار منازلهم المهدمة جزئيا في المناطق المحررة فضلا عن تقديم مبالغ للأسر التي لا يوجد لها مأوى لكون منازلها مهدمة بالكامل.

وتابعت أن الوزارة ستغلق نهاية الشهر الجاري المخيمات في كركوك وصلاح الدين وأحد مخيمات الأنبار ومخيم عامرية الفلوجة، في ظل العودة الطوعية لنازحي نينوى إلى مناطقهم الأصلية.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن عدد النازحين في عموم العراق أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون عراقي، يضاف إليهم نحو مليون هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي محافظات من البلاد عام 2014.
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