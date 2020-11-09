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الإثنين, 09 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 09:59 ص

المطرب العراقي همام إبراهيم يغنى لكاظم الساهر فى مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

همام إبراهيم
أحيا المطرب العراقي همام إبراهيم حفلا غنائيا في الليلة الثامنة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وقدّم إبراهيم ، عددًا كبيرًا من الأغاني التراثية القديمة للعندليب عبد الحليم حافظ ، وقدم أيضاً أغاني للمطرب الكبير كاظم الساهر ، منها "حافية القدمين، موعود، زيديني عشقا، إنساني، جرحونا برمش العيش، زيديني عشقا، ليتهم، كثر الحديث"، واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها" وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه همام الشكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نظرا للاهتمام الكبير بإقامة مهرجان الموسيقى العربية.
وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر.
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