تفاصيل الهجوم المسلح على القوات الأمنية بمنطقة الرضوانية غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن 11 قتيلا سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنقطة الرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت ٥ قتلى من الصحوة و٦ من المدنيين".



وأضاف المصدر، أن "التعرض من قبل تنظيم داعش، وخلال التعرض خرجت الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مؤكدا أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".



يذكر أن مسلحين مجهولين اطلقوا مساء اليوم، النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش) التابع إلى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.