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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 09 تشرين الثاني 2020 01:19 ص

بعد خامنئي.. ظريف الإرهاب يشمت ويغرد بالعربية: رحل ترامب وجيراننا باقون..المعركة لم تنته يا وزير الارهاب

ظريف وخامنئي
الملالي الإرهابي اكتوى بنار ترامب وتغريدات خامنئي- ظريف تكشف رغبتهم المتأججة في رحيله وهو ما لن يحدث

بعد ساعات قليلة من تغريدة وقحة للإرهابي الأكبر، اللص خامئني، وكما نعته وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، بعدما قال نتفرج على الديمقراطية الأمريكية المتردية والوجه القبيح لها.
خرج ظريف الإرهاب بتغريدة ساذجة، كشف فيه عن أماني نظامه الإرهابي، في غياب الرئيس ترامب بالقول بالعربية: رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون.
وزير خارجية إيران الإرهابية، لم يفهم ان اللعبة لم تنته بعد وأن هناك معركة قضائية قوية، وان الانتصار للقانون في امريكا وسهل جدا خلع الديمقراطي "بايدن"، بحكم واحد ينسف ويفضح التزوير في بنسلفانيا وغيرها.
وعلق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، على السباق الرئاسي الأمريكي قائلا: رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون.
وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ مغردا باللغة العربية: الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال.
وأضاف: نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا، داعيا الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات.
وتعرضت إيران في عهد ترامب إلى جولة عقوبات قاسية خلقت لها أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، ويتمنى ظريف كما سبقه خامنئي أن ينتهي عهد الرئيس ترامب الذي علمهم ضرورة احترام الجيران والكف عن الإرهاب بتكلفة فادحة.
يأتي هذا فيما تتواصل فعاليات المعركة الأمريكية الكبرى، في وقائع التزوير الحاد الذي شهدته الانتخابات الأمريكية الماضية من قبل الديمقراطيين وفي ولاياتهم.
وأدلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، بأول تصريح لها، وكتبت ميلانيا في تغريدة على موقع تويتر "الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة"، ثم أضافت "كل صوت قانوني - وليس غير قانوني - يجبُ أن يُحْصَى. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع.
وشدد ترامب على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي. وأضاف أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق بعد البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد. ورأى ترامب أن ما حصل كان "مشكلة منهجية"، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، على نحو خطير
خبراء قالوا، إن تغريدة ظريف بعد خامنئي تؤكد أنهم اكتووا بنار ترامب ويتعلقون بأمل انتهاء رئاسته لكن ترامب باق والمعركة لن تنته سريعا.
أ.ي
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