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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 10:24 م

الرئيس ترامب يصفع بايدن مجددا: التزوير يقلقني والعالم سيتابع أكبر قضية انتخابية في التاريخ

اوقفوا سرقة الاصوات حملة ترامب
خبراء: انتقادات الرئيس ترامب نزعت أي شرعية أو فوز مزيف عن بايدن

لم يسكت الرئيس ترامب، ولن يسكت على وقائع أكبر جريمة تزوير انتخابات في العالم في كافة الولايات الديمقراطية.
فالقضية تمس تاريخ أمريكا ونزاهة ديمقراطيتها العتيدة، ولن يسمح لليسار، لأنه لا يستحقها بسرقة انتصار والزعم أن هذا حقه.
من جانبه أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد، ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع، فيما أعلن المرشح الديمقراطي، بايدن، فوزه رسميا في سباق البيت الأبيض.
وأشار ترامب، في تغريدة على موقع تويتر، إلى "تزويرا فاضحا
 في ولاية بنسلفانيا التي منحت بايدن 20 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يختار ناخبوه الكبار رئيس الولايات المتحدة.
وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، زورا فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا.
وشدد ترامب، على ضرورة النظر في ما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي. وأضاف أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق بعد البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد.
ورأى ترامب أن ما حصل كان "مشكلة منهجية"، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، على نحو خطير.
وأورد ترامب "ما يقلقني هو أنه كان ثمة ما يزيد عن مئة مليون صوت عن طريق البريد في مدن مثل فيلاديلفيا وديترويت"، إلى جانب مشاكل أخرى.
وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب في رسالة وجهها لأنصاره، إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق دفاع "سيضم أقوى ما لديّ من محامين".
وأكد على التزوير "في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون"، واصفا تلك العمليات بأنها "لم يسبق لها مثيل".
وتابع: أثبت اليسار أنه لن يترك سبيلا لنزع السلطة من الشعب الأميركي. الانتخابات لم تنته بعد. لا يزال أمامنا طريق طويل وأريدكم أن تعرفوا أنه يمكنني الاعتماد عليكم. أنا أقوم بتشكيل فريق عمل للدفاع عن الانتخابات سيتألف من أقوى المحامين. أدعوكم إلى التقدم والانضمام.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، دأب الرئيس ترامب محقا، في الهجوم على منظمي الانتخابات والتشكيك في نزاهتها والحديث عن "سرقتها" عبر "تويتر" بصفة أساسية، قبل أن يطلق بيانا في أعقاب إعلان فوز نائب الرئيس السابق، مشيرا إلى أنه سيلجأ للقضاء.
في نفس السياق، قالت حملة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب، إنها رفعت دعوى قضائية في أريزونا، تؤكد أن أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد رفضت دون وجه حق أصواتا أدلى بها بعض الناخبين في سباق الرئاسة يوم الانتخابات. وذكرت الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا، أن موظفي الانتخابات طلبوا من بعض الناخبين الضغط على زر بعدما رصدت آلة "تصويتا لأكثر من مرشح". وقالت الحملة إن ذلك القرار تجاهل اختيارات الناخبين في تلك السباقات، وإن آلات تصويت جديدة استخدمت يوم الثلاثاء. وأشارت الدعوى إلى أن تلك الأصوات ربما تكون "حاسمة" في نتيجة الانتخابات بالولاية.
ولم ترد إدارة الانتخابات بمقاطعة ماريكوبا ولا متحدث باسم الفائز المتوقع، الديمقراطي جو بايدن، على طلبات للتعليق.
وتعهد الرئيس ترامب، بالمضي في استراتيجية قانونية، ستقلب النتائج في الولايات التي منحت بايدن النصر في انتخابات يوم الثلاثاء.
وقال ترامب في في بيان أصدرته حملته: الحقيقة المجردة هي أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. لم يتم التصديق على فوز جو بايدن بأي ولاية، ناهيك عن الولايات التي شهدت منافسة حامية والتي تتجه إلى إعادة الفرز الإلزامي، أو الولايات التي قدمت حملتنا طعونا قانونية سليمة ومشروعة فيها يمكن أن تقرر المنتصر في النهاية".
وقالت مصادر لرويترز إن الجمهوريين يسعون لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية في عدة ولايات، والتي تزعم حدوث تلاعب. وقال مسؤول سابق آخر في البيت الأبيض "يجب أن يتأكد من إحصاء كل صوت ويطالب بالشفافية".
 ويرى خبراء قانونيين محايدون، أن ما حدث في الولايات الديمقراطية عملية سرقة وتزوير، ليس لهما حد والمحكمة العليا الأمريكية هى الوحيدة الجديرة بفض هذا الاشتباك.
أ.ي
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