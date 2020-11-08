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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 09:10 م

بومبيو يصفع خامنئي: أنت لص ونظامك يحمي اللصوص ولا يحق لك انتقاد أمريكا أعظم أمة في التاريخ الإنساني

بومبيو - العقوبات الأممية على إيران

خبراء: رد بومبيو أفحم الإرهابي خامئني وفضحه

في بلد متدني ومتردي بمعنى الكلمة، وانهيار اقتصادي وسياسي وترنح لمستوى معيشة ملايين الإيرانيين، وجد المرشد الإرهابي خامنئي وقتا لكتابة تعليقات لاذعة على انتخابات الرئاسة الأمريكية. وعلق بأن انتخابات الرئاسة الأمريكية كشفت الوجه القبيح للديمقراطية الأمريكية.
الحقيقة أنها كشفت الوجه القبيح لليسار الأمريكي والإسلام السياسي المتحالف معه والممثلة في بايدن. أما الديمقراطية الأمريكية فهى مثار إعجاب العالم أجمع.


 وكان قد بادر، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الرد على انتقادات وجهها المرشد الارهابي خامنئي، لانتخابات الرئاسة التي أقيمت، مؤخرا، في الولايات المتحدة الأمريكية
وجاء رد بومبيو، بعدما قال حسابٌ للمرشد الإيراني: إن المشهد في الولايات المتحدة يشبهُ "الفرجة"، مضيفا أنه يكشفُ "الوجه القبيح" للديمقراطية الليبرالية في أميركا.
ثم أورد حسابٌ غير موثق للمرشد، أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن ما هو واضحٌ، بحسب قوله، هو ما سماهُ بـ"التراجع الأخلاقي والسياسي والمدني" في النظام الأميركي.
وقال بومبيو في رده "لقد سرقت، وبشكل شخصي، مئات الملايين من الدولارات من شعبك. أما انتخاباتك فمثل "المزحة" لأن مئات المرشحين يتم إقصاؤهم حتى من الترشيح والتقدم للانتخابات". وأضاف "شعبك يتضور جوعا لأنك أنفقت المليارات على حروب الوكالة من أجل أن تحمي نظامك القائم على حكم اللصوص".
ثم كتب بومبيو في تويتر "أميركا كانت وستبقى أعظم أمة في مجمل التاريخ الإنساني.. نتمنى أن يحين ذاك اليوم الذي يتمناه الشعب الإيراني، وأنت تدري جيدا ما يعنيه ذلك الأمر.. هذا كل شيء".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران، في مايو عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات بموجب الاتفاق. وذلك ردا على الارهاب الإيراني.
خبراء وصفوا رد بومبيو، بأنه الأقوى في مواجهة الإرهابي خامنئي ويقول له ان ملايين الإيرانيين يتمنون زوال حكمك. لكن أمريكا ستبقى أعظم أمة في التاريخ الإنساني.
ا.ي

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