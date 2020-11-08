أين اختفت المليونيات الداعمة لبايدن ولماذ لم يحضر خطاب النصر االمزيف سوى المئات من أنصاره ؟

استبق جو بايدن المرشح الديمقراطي الأحداث وأعلن فوزه بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة غير قانونية حيث لم ينم الاعلان من قبل المحكمة الأمريكية العليا عن نتيجة الانتخابات الأمريكية حتى الآن وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على الشعب الأمريكي.

وقال ، جو بايدن، اليوم الأحد، في خطاب النصر المزيف إنه يجب أن نكون أمة موحدة وقوية ونحن قادرون بالفعل على ذلك مضيفا أن حملات التمييز والشيطنة في الولايات المتحدة تنتهي هنا والآن متناسيا أن نصف المجتمع الأمريكي لا يقبلونه رئسا لهم

وأنه أول من ارتمى في احضان اليساريين الأمريكيين والديمقراطيين الذين عاثوا فسادا في كل دول العالم وخططوا لنشر الفوضى الخلاقة وثورات ما أطلق عليها الربيع العربي ومد يده للتعاون مع الجماعات الإرهابية حول العالم وإيران رأس محور الشر

وتابع بايدن في خطاب الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية إن : «شعب هذه البلاد قال كلمته».



وتعهد جو بايدن أمام عدد قليل من أنصاره في ويلمينغتون ديلوير بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.



وأضاف أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب مشيرا إلى أن جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا.



ووجه رسالة إلى أنصار الرئيس ترامب: «أفهم الإحباط والخيبة أنا خسرت مرتين، ضعونا نعطي فرصة لبعضنا، ويجب أن نستمع لبعضنا البعض. علينا ألا نعامل خصومنا كأعداء. إنهم أمريكيون».



وعن أزمة كورونا أكد بايدن أنه سيباشر بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19 مضيفا: «نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية.»

و من جانبها، قالت نائب الرئيس الأميركي المنتخب كامالا هاريس في خطاب لها أنهم منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة.



وأضافت هاريس في كلمتها: «لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة.»



وأهدت هاريس فوزها للنساء الأميركيات من مختلف الأعراق، مؤكدة لكل الأميركيين: «أيا كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعا

أين اختفى أنصار بايدن ؟

والذي يدعو للتساؤل هو أين أنصار بايدن الذين أعلنوا عن تنظيم المليونيات الداعمة للمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات وأين اختفت ؟ وما سبب هذا الاختفاء على الرغم مما أشارت اليه عمليات الفرز في 50 ولاية أمريكية ؟

الطبيعي ان تخرج المليونيات التى تهتف للمرشح الفائز بالانتخابات كما وعد أنصاره وكما حدث من قبل في 2016 عندما فاز دونالد ترامب برئاسة أمريكا ومن قبله في عهد كل الرؤساء السابقين

هل هذا الأمر يؤشر إلى وجود تزوير ممنهج للانتخابات من قبل الديمقراطيين الذي درجوا على ذلك وهو ما أكده مرارا الرئيس دونالد ترامب خاصة رفضه للتصويت عبر البريد

كما يطرح الأمر نفسه تساؤلا حول تدخلات إيرانية روسية صينية في الانتخابات الأمريكية ودعم المرشح الديمقراطي على حساب الرئيس دونالد ترامب الذي أظهر مواجهة شرسة لكل من إيران والصين عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وفرض الضرائب على المنتجات الصينية .

ونظم عدد قليل من أنصار جو بايدن، احتفالات بفوزه وسط نيويورك، ما تسبب بتعليق حركة النقل في ميدان تايمز سكوير، دون اتخاذ الشرطة أي إجراءات بحقهم.

وانطلقت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس دونالد ترامب، فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة بعد تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وفقا لروسيا اليوم.

كما أقيمت احتفالات هزيلة لبايدن في ميدان واشنطن سكوير بنيويورك.

وفي العاصمة واشنطن، نظم العشرات من أنصار حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية والتمييز العرقي مظاهرة احتجاجية وكانوا يسدون طرقات على مدى ساعات مطالبين بتحقيق العدالة ومرددين شعارات مسيئة للشرطة.

في الوقت نفسه، تجمع المئات من أنصار بايدن في محيط البيت الأبيض محتفلين بفوز المرشح الديمقراطي،دون رصد احتكاكات بينهم وعناصر الشرطة المتواجدين في الموقع.

في غضون ذلك، نظم أنصار ترامب مظاهرات مضادة في مختلف المدن الأمريكية تحت شعار "الأمر لم يحسم بعد" و"أوقفوا السرقة"، مكررين الاتهامات بالاحتيال الانتخابي التي وجهها الرئيس الجمهوري إلى خصومه الديمقراطيين.

وتظاهر آلاف المتظاهرين دعما لترامب أمام مبنى الكابيتول في عاصمة ولاية جورجيا مدينة أتلانتا التي تعد معقلا قديما للجمهوريين.

طعن ترامب

وطعن الرئيس دونالد ترامب، في نتيجة فرز الأصوات في أربع من الولايات المهمة والمحورية. فما الذي يمكن أن يحدث؟

وقالت حملة ترامب أن العملية الانتخابية شابها تزوير وطالبت بوقف عمليات فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا وميشيغان.

عدد من الخبراء القانونيين، أكدوا أنه في العادة، تعلن الشبكات الإخبارية الأمريكية فوز أحد المرشحين حال إشارة الأرقام إلى إحراز أحدهما تقدما لا يمكن التفوق عليه. ويحدث هذا عادة في الساعات الأولى من اليوم الذي يلي يوم التصويت.



ولكن هذه ليست النتائج الرسمية النهائية، بل هي توقعات وتنبؤات. أما النتيجة النهائية فيستغرق الإعلان عنها عدة أيام، وهذا هو الحال دائما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.