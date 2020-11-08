بعد اعتداءات ميليشيات مرتبطة بإيران في العراق.. تحذيرات من محاولات تحشيد الشارع العراقي طائفياً

حذّر سياسيون من توظيف سياسي لهجمات ميليشيات إيران من مختلف الأطراف السياسية، حيث يخشى هؤلاء من أن يعتمد هذا التوظيف على التأجيج الطائفي، من خلال قنوات فضائية وصحف وصفحات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن سعي لحشد طائفي، هدفه خدمة تلك القوى انتخابياً.

فقد شهدت محافظتا صلاح الدين وديالى، جريمتي قتل جماعي في كلّ من الفرحاتية والخيلانية، طاولت مدنيين، الأولى تُتهم مليشيا "عصائب أهل الحق" بارتكابها، بينما الثانية نفّذها مسلحون يتبعون لتنظيم "داعش"، وفقاً للسلطات العراقية في بغداد.

وراح ضحية الاعتداء الأول 12 مدنياً، فضلاً عن مختطفين لا يزال مصيرهم مجهولاً، بينما قتل في الاعتداء الثاني 5 مدنيين، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد تلغيم جثّة أحد الضحايا، التي انفجرت في المسعفين.

ولم تعلن السلطات العراقية لغاية الآن عن نتائج التحقيق في جريمة الفرحاتية، لكنها أعلنت عن نتائج التحقيق في جريمة الخيلانية بديالى، وهي التي تبناها "داعش" الإرهابي.

وأشار مراقبون إلى انه من أصل 78 قناة فضائية عراقية وأكثر من 20 صحيفة ونحو 60 موقعاً إلكترونياً إخبارياً، تستحوذ الأحزاب والقوى السياسية والفصائل المسلحة على أكثر من 90 في المائة منها.

كما تملك تأثيراً بشكل أو آخر على خطاب النسبة المتبقية، وفقاً لموظف في قسم الرصد بهيئة الإعلام والاتصالات، وهي الجهة المنظمة لعمل وسائل الإعلام العراقية ومراقبة أدائها.

وقال مسؤول، إن هناك تصاعداً في حدة الخطاب الطائفي من خلال توظيف الهجمات الأخيرة، ما اعتبره أمراً خطيراً على العراق، لافتاً إلى أنه تمّ توجيه تحذيرات لعدد من المؤسسات الإعلامية حيال ذلك.

وعلى الرغم من أن التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ مطلع تشرين الأول 2019، ساهمت في خلق حالة إيجابية في الشارع العراقي إزاء تحقير وازدراء أي خطاب طائفي، إلا أن مراقبين وسياسيين يؤكدون أن بعض زعماء الأحزاب يعولون على البسطاء من الشعب العراقي للتأثير عليهم.

ولا يقتصر الخطاب الطائفي على سياسيين عراقيين من مكون مُعيّن دون غيرهم. ففي الوقت الذي تستخدم فيه معظم الأحزاب الشيعية صور المرجع علي السيستاني في حملاتها الانتخابية، على الرغم من تأكيد الأخير أكثر من مرة وقوفه "على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية".



