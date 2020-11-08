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الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 02:29 م

رد قاس من بومبيو على تغريدة خامنئي بشأن الانتخابات الأمريكية: شعبكم يتضور جوعا بسبب حروب الوكالة

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أثارت الانتخابات الرئاسية الأميركية جدلاً واسعاً ليس فقط في الولايات المتحدة بل ظلت أنظار العالم مترقبة لأيام  قبل إعلان الفائز بكرسي البيت الأبيض الديمقراطي جو بايدن.

ويعتبر الملف الإيراني من أكثر الملفات أهمية في السياسة الأميركية الخارجية بخاصة في عهد الرئيس دونالد ترمب – الذي أعلن في 8 مايو (أيار) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات على طهران. وكانت إدارة الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما قد وقعت ضمن مجموعة 1+ 5 الاتفاق النووي مع إيران.


واليوم علّق المرشد الإيراني علي خامنئي على الانتخابات الأميركية في تغريدة على حسابه في موقع تويتر قائلاً إن” الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه بأنفسهم عن انتخاباتهم مسرحية! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة، بغض النظر عن النتيجة، هناك أمر واحد شديد الوضوح وهو الانحطاط السياسي والمدني والأخلاقي للنظام الأميركي”.


تغريدة خامنئي واجهها رد قاسٍ من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال في تغريدة بدوره “لقد سرقت شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتكم مجرد مزحة، حيث تم استبعاد مئات المرشحين من المنافسة. اليوم شعبك يتضور جوعاً لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية الفاسدين”.

 


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