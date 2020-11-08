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الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 02:22 م

حقوق الإنسان في البصرة: 70% من المدارس لاتتوفر فيها شروط السلامة

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أكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة ان مدارس البصرة لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية وجاء هذا التصريح بعد قرار لجنة الصحة والسلامة المركزية باطلاق العام الدراسي الجديد في الـ ٢٩ من الشهر الحالي.وبعد مسح لمعظم مدارس محافظة البصرة التي يشكل الدوام الثلاثي نسبة كبيرة منها، مع تقادم البنى التحتية لنسبة كبيرة أخرى وأهمها عدم توفر المياه والمرفقات الصحية التي تحتوي على شروط السلامة ومع وجود تعليمات بضرورة التباعد وتواجد لايزيد عن الـ ١٥ طالب في غرفة الدراسة و لأيام محددة.
ويرى  مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ان هذه التعليمات القريبة من الحالة المثالية لا تنطبق على نسبة اكثر من ٧٠٪ من مدارس المحافظة وتنطبق بنفس النسبة او أعلى على التعليم الأهلي
لذا ومن الواجب القانوني والانساني يطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة المركزية عبر وزارتي التربية والصحة والحكومة المحلية عبر دائرتي التربية والصحة لتحمل مسؤولياتهم أمام أفراد المجتمع بتوضيح ألآليات التي سيتم اتخاذها مع استمرار تفشي وباء كورونا كوفيد ١٩
ويحذر المكتب من ترك الأمور على حالها لأنها ستكون   بيئة جديدة لتفشي الوباء وسيكون الطلبة ضحية دور الوسيط الناقل لوباء قاتل اوقف دول متقدمة.
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