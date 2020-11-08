بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 02:16 م

خبير يكشف “لغز” العروض المتزايدة للمصارف بمنح القروض .. مقابل عدم صرف الرواتب

رواتب

اعتبر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان الحكومة تمتلك الاموال الكافية لصرف الرواتب، فيما أورد سببًا قد يفسر عروض القروض التي تمنحها المصارف.
وقال قصي في تصريحات صحفية  ، إن “قانون الاقتراض الأول يغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي، وإن رواتب تشرين الأول الماضي، مستعدة الحكومة دفعها، لان السيولة موجودة لدىوزارة المالية”.

وأضاف أن الارتباك الحالي، سبب تقليل الانفاق من قبل المواطنين، ما أدى إلى تراجع الانكماش في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تعمل على تجنب العراق منطقة الانكماش وتقوم بضخ الأموال عبر القروض.

وفي وقت سابق من اليوم، اكد مدير مصرف الرشيد باسم عبد علي قدرة ادارة المصرف على تلبية كل طلبات القروض من العملة المحلية، ولاسيما سلف الموظفين.

وقال في تصريح ان “فروع المصرف تشهد اقبالا كبيرا لغرض التسليف وان سيولة المصرف والمصارف الاخرى مطمئنة للغاية ولا داعي للمخاوف والهلع من تراجعها، فضلا عن اننا سنطلق في العام المقبل مبادرة اقراضية جديدة”.

من جانبه كشف مدير مصرف الرافدين حسين علي، عن وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الستراتيجية «المتوقفة والجديدة».
وقال علي، إن الرافدين «قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة»، الى جانب العمل على «خفض الفوائد على جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين».

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