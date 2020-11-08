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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 02:12 م

بسبب تأخر رواتبهم.. موظفو أربع محافظات في العراق يشرعون بالإضراب عن الدوام

أزمة الرواتب

أعلن موظفو الدوائر الحكومية في محافظات النجف وكربلاء والمثنى وذي قار، الإضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر الرواتب وعدم تحقيق أي إصلاح حكومي.

وقالت مصادر مطلعة، إن العشرات من الدوائر الصحية والخدمية تعطلت بسبب إضراب الموظفين عن الدوام الرسمي بسبب تأخير الرواتب.

وأضافت المصادر، أن الموظفين دعوا الحكومة إلى عدم قطع أرزاقهم مقابل الاستمرار في دعم إقليم كردستان وإرسالها الأموال دون حساب.

وأشارت إلى أن الموظفين لوحوا بإجراءات أكثر شدة في دوائرهم في حال استمرار تلكؤ الحكومة بسداد الرواتب والاعتماد على الاقتراض الخارجي بدل الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفاسدين.

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، بتنظيم منتسبي مصفى نفط المحافظة وقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال المصدر، إن "منتسبي مصفى محافظة ذي قار النفطي، نظموا وقفة احتجاجية أمام المصفى احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم للشهر الماضي".

ورفع المحتجون عدداً من الشعارات طالبوا فيها بصرف رواتبهم، ومنها: "اطلقوا الرواتب هي استحقاق وليست استجداء"، و "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

وتأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول أكثر من أسبوعين، بعد الخلافات المستمرة بين وزارة المالية ومجلس النواب حول قانون تمويل العجز المالي.

وأكد وزير المالية في وقت سابق، أن البرلمان إذا لم يقدم على إقرار قانون تمويل العجز المالي، فإن الرواتب ستتأخر لخمسة أسابيع أو أكثر.

ورفع مجلس النواب، أمس السبت جلسته، بعد إنهاء تقرير ومناقشة قانون تمويل العجز المالي، وسط تأكيد اللجنة المالية على خفض قيمة الاقتراض التي طلبتها الوزارة.

كما قطع متظاهرون غاضبون في محافظة ديالى، اليوم الأحد، طريق رئيسي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال أحد المتظاهرين، إن أهالي ناحية بني سعد قطعوا طريق بعقوبة- بغداد القديم عقب انطلاق تظاهرة سلمية احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية.

من جانبه، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب، الدكتور همام الشماع، بالأرقام، عن حجم الاموال التي تمتلكها وزارة المالية شهريا، مؤكدا ان لديها الاموال الكافية لسد الرواتب والالتزامات الحكومية الاخرى،.

وقال الشماع: ان تأخير الرواتب يؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا وبصورة سلبية. مؤكدا: ان التأثير لا ينحصر على الموظف فقط وانما على ملايين المواطنين الذين يعتمدون على إنفاق الموظف.

وأضاف: أن العوائل التي تعتمد على الرواتب هي نصف المجتمع العراقي والنصف الاخر من المجتمع يعتمد على ما ينفقه الموظف لشراء احتياجاته سواء من السلع او الخدمات، ما يعني ان المجتمع نصفان، الاول يعتمد على الرواتب، والاخر على ما ينفق من الرواتب ويصبح دخلا له.

وتابع: ان تأخير الرواتب بمثابة توقف دوران الحياة الاقتصادية. مؤكدا: انه في بعض الاحيان عندما يحصل ركود اقتصادي في دولة ما تعمد السلطات على انفاق الاموال الحكومية من اجل حركة العجلة الاقتصادية.

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