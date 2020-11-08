بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 02:07 م

آثار خطيرة مرتقبة ستجعل العراق يدفع 12 مليار دولار سنويًا لمدة 15 عامًا

دولارات
كشف النائب سامي المسعودي، اليوم الاحد،عن  اثار خطيرة لقانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة، فيما بين ان العراق استورد موادا بـ15 مليار دولار دون الحاجة اليها.
وقال المسعودي في تصريح صحفي, ان ” قانون تمويل العجز المالي الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب والبالغ 41 ترليون دينار يمثل عجز موازنة 20 20 للاشهر الأربعة الأخيرة من السنة الجارية”.
وأضاف ان ” الحكومة قامت خلال الفترة الأخيرة باستيراد مواد غير ضرورية بـ 15 مليار دولار وهذا اجراء خاطئ “, مبينا ان “ما موجود من مواد مختلفة تكفي العراق لمدة ثلاث سنوات قادمة” .
وأشار المسعودي الى ان “استمرار الحكومة بالمطالبة بالقروض سيرهق الاقتصاد العراقي والميزانية لانها ستلزم الحكومة بدفع مابين 10 مليار الى 12 مليار دولار سنويا ولمدة 15 سنة مقبلة” .
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