متظاهرون غاضبون يقطعون طريق رئيسي يربط ديالى بالعاصمة بغداد

قطع متظاهرون غاضبون في محافظة ديالى، اليوم الأحد، طريق رئيسي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال أحد المتظاهرين، إن أهالي ناحية بني سعد قطعوا طريق بعقوبة- بغداد القديم عقب انطلاق تظاهرة سلمية احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية.

وأضاف الشمري، أن الأهالي تلقوا العديد من الوعود بالاستجابة لمطاليبهم المشروعة في الاشهر الماضية لكن دون جدوى لافتا الى ان التظاهرة تأتي من اجل بيان حجم المعاناة الانسانية خاصة ونحن على اعتاب فصل الشتاء وستكون المعاناة اكبر داعيا حكومة ديالى المحلية للاستجابة لمطاليبهم المشروعة.