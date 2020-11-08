نتنياهو وغانتس يهنئان بايدن ويشيدان بعلاقته بإسرائيل

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال نتنياهو في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس، جو، لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة لما يقرب من 40 عاما، وأنا أعرفك كصديق عظيم لإسرائيل“.



وأضاف نتنياهو “ إنني أتطلع إلى العمل معكما لتعزيز وتقوية التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل“ .



من جانبه، وصف رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمؤيد عريق وصديق لإسرائيل.



وتمنى غانتس، في تصريح نقلته قناة ”مكان“ العبرية، أن تستمر العلاقات الثابتة بين القدس وواشنطن لتعزيز الاستقرار والسلام في أنحاء العالم .



جاء ذلك بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن، تحقيقه انتصارا تاريخيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، متعهدا باستعادة روح أمريكا وبأنه سيكون رئيسا يسعى للوحدة لا الانقسام.