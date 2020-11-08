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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 11:06 ص

لجنة نيابية تؤكد قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

النائب-عن-ائتلاف-دولة-القانون،-عدنان-الأسدي
أكدت لجنة الأمن الدفاع النيابية، ، قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الأسدي، إن "لجنة الأمن والدفاع ناقشت مع المدراء العامين في جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى موضوع حماية السايبر الوطني ،وكذلك حماية المواطن من خلال قانون مكافحة الجرائم الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هذا القانون في لمساته الأخيرة وأن خمس لجان في التعديلات التي طرأت على مسودة القانون".
وأشار الأسدي إلى أن "الهدف من تشريع هذا القانون هو حماية المواطن وخصوصياته ،وحماية القضايا الأخلاقية ومنع عمليات الابتزاز من قبل بعض المتطفلين إلى جانب حماية الأموال والوثائق والأمن الوطني والمعلومات الوطنية".
وأضاف أن " اللجنة أجرت لقاءات مع أغلب الجهات الأمنية والجهات القضائية.
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