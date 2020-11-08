المالية النيابية: الحكومة غير جادة في حل الأزمة الاقتصادية

اتهمت لجنة المالية النيابية، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال عضو اللجنة احمد حمه ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك جدية حقيقية في حل ازمة تأخير صرف رواتب الموظفين وحل اشكالية الوضع الاقتصادي العام”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيشهد خلال الايام المقبلة استضافة الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة سبب الاخفاق الحكومي الحاصل”.

واضافت ان “البلاد تعيش حالة من الفوضى المالية والحكومة لا تزال ترتكتب الاخطاء في معالجة الازمة الراهنة”، مبينا ان “حضور الكاظمي لمجلس النواب لا يزال غير مضمون”.