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الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 11:03 ص

كتلة المستقبل : سنصوت على قانون الاقتراض لكن بشرط

النواب
أكدت  كتلة المستقبل الكردية في مجلس النواب، دعمها الكامل لقانون الاقتراض،  واضعة  شرطا للتصويت عليه.
وقالت الكتلة في بيان ، ان “قانون الاقتراض مهم وسيسهم في تحريك السوق والاقتصاد الذي عانى خلال الاشهر الماضية من الركود بسبب الاوضاع السيئة للموظفين نتيجة تأخر توزيع رواتبهم،فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات بضمنها اقليم كردستان”.

وأضافت، انها “ستكون الى جانب النواب المصوتين على هذا القانون بشرط وجود مراقبة كاملة من قبل البرلمان والحكومتين الاتحادية والاقليم لتطبيقه في الفقرات التي يتضمنها هذا القانون.
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