موظفو كربلاء يضربون عن الدوام احتجاجا على تأخير صرف الرواتب

تظاهر العشرات من الموظفين في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، معلنين إضرابا عن الدوام احتجاجا على تأخير صرف الرواتب للشهر الثاني على التوالي.

وقال مصدر محلي، إن موظفي الدوائر في كربلاء تظاهروا كل أمام دائرته احتجاجا على تأخير صرف الرواتب للشهر الثاني على التوالي دون طرح حلول تؤكد أن عزم الحكومة عدم تكرار هذا الموضوع او ايلاء اهتمام لشريحة الموظفين الذين يعدون من اصحاب الدخل المحدود وتأخير الراتب يسبب مشاكل اجتماعية ومعيشية لهم.

وأضاف أن موظفي مديرية البلدية كانوا أبرز المتظاهرين أمام مبنى مديريتهم، مضربين عن الدوام، حتى الحصول على وعود بصرف رواتب شهر تشرين الماضي، وعدم تكرر الحالة في الاشهر المقبلة.