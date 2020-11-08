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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 10:55 ص

نائب للكاظمي:أين خطوات تطبيق ورقة الاصلاح؟

رياض التميمي

طالب عضو مجلس النواب رياض التميمي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،  بمعرفة  خطوات تطبيق ورقة الاصلاح واين ذهبت خارطة طريق انتشال العراق من مستنقع الفساد.
وقال التميمي  في برقية وجهها للكاظمي :" "سيادة رئيس الوزراء المحترم السيد مصطفى الكاظمي، في الوقت الذي عملنا جميعا كبرلمان وكتل سياسية من باب المسؤولية على دعمكم لتولي رئاسة الوزراء بمختلف الطرق القانونية والدستورية، كان الامر من اجل العراق ولا شيء اخر.
واضاف "الرئيس الكاظمي يحتاج المشرعون العراقيون والشعب العراقي معرفة خطواتكم الاصلاحية واين ذهبت خارطة طريق انتشال العراق من مستنقع الفساد".
واكد التميمي"المسؤولية سيادة الرئيس لا تتحملها وحدك وانما حتى البرلمان العراقي وكافة الاطراف السياسية الموجودة في العراق، ولكنكم في رئاسة الحكومة تتحملون المسؤولية الاكبر".

وتابع "اتحدث اليك باسم الشعب ولفيف من البرلمانيين العراقيين، في ضرورة الاسراع في تطبيق برنامج الاصلاح بشكل علني وواضح وانقاذ جيل الشباب العراقي الطامح، والشروع بطريق دولة المؤسسات.
وقال "نعرف جيدا ان الوقت ليس بصالحكم سيادة الرئيس الكاظمي باعتبار موعد الانتخابات المبكرة قريب جدا، ولكن يجب ان يكون الامر منطلقا واختبارا للثبات وتحمل المسؤولية امام الله والشعب.
وتابع "فلاحو العراق ينتظرون مبالغ تسديد الديون وهم يستعدون لموسم جديد، وثلة الفساد ما يزالون يقامرون بمصير البلاد، واصحاب الاتاوات في السيطرات ما يزالون يمتصون قوت الناس، وملف الامن لا يزال مضطربا، والقتلة طلقاء، ولا تزال لجان التحقيق معلقة دون نتائج في مختلف الملفات".
 واضاف التميمي "الرئيس الكاظمي، محافظات البلاد كانت قبل توليكم المهام الرسمية غارقة بالفساد وما زالت، وكان شباب العراق ضائعون وسط فوضى البلاد، ولا يزالون يبحثون عن وطن، وكان النواب ينتظرون حكومة تبعث الامل ولا يزالون ينتظرون الامل الضائع".
 وتابع "لربما الكارثة الاكبر التي نحن على اعتابها هي رواتب الموظفين، نتيجة التأخر عن صرفها، وهذه كارثة تتحملها الحكومة، التي هي المسؤول الاولى عن توفير رواتب الموظفين في المؤسسات العراقية".
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