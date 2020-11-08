بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
موظفو كربلاء يضربون عن الدوام احتجاجا على تأخير صرف الرواتب متظاهرون يبدأون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار الاقتراض الداخلي أو الخارجي هو تكبيل للعراق.. والبلد يتجه نحو منزلق خطير والحكومة غير قادرة على انتشاله الوائلي: مناطق داخل بغداد قد تكون منطلقا للهجمات الإرهابية 20 مليون دولار من أمريكا لبرنامج الأغذية العالمي لشراء قمح للسودان الشبول بات قريبا من تولي مهمة المدير الفني للشرطة العراقي الكاظمي: لن نتساهل مع تجاوزات القوات الأمنية ضد المتظاهرين بعد مصادقة الرئيس برهم صالح.. الجبهة العراقية: قانون الانتخابات يمثل بوابة للتزوير غضب عارم بعد عودة عمليات قتل المتظاهرين.. وعراقيون يطالبون بمحاكمة سريعة للقتلة الداخلية: القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 10:53 ص

المعموري: تكرار الاقتراض دليل على عدم وجود سياسية اقتصادية حكيمة

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري
أكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري  ان تكرار الاقتراض  دليل على  عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة.

وقال المعموري في تغريدة له على صفحته في تويتر  إن "تكرار عملية الاقتراض لسد العجز المالي دليل على عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة، وهو ما قد يدفع البلد نحو الوقوع في مستنقع الديون وفوائدها الضخمة".

وأضاف: "نحتاج إلى إرادة سياسية ووقفة حقيقية لوضع خطة آنية واستراتيجية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الاقتراض، ومن أهمها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1201922152654362237775

نتنياهو وغانتس يهنئان بايدن ويشيدان بعلاقته بإسرائيل 08 تشرين الثاني 2020 11:31 ص

1202028111339621419234

نائب : جميع الأحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة 07 تشرين الثاني 2020 02:25 م

هوشيار-عبدالله

نائب: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب أن ترحل 02 تشرين الثاني 2020 03:03 م

النائب عبد الامير التعيبان الدبي

نائب يكشف عن مجموعة مرتبطة بمستشاري الكاظمي تتحكم بقرارات المحافظين 31 تشرين الأول 2020 10:47 ص

الصجري

موجها الاتهام للحلبوسي.. الصجري يكشف عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية الأنبار 31 تشرين الأول 2020 10:18 ص

181

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استكمال النصر على الإرهاب 29 تشرين الأول 2020 01:37 م

عزت الشابندر

الشابندر يتوقع أن تعيد الانتخابات المقبلة إنتاج أغلب الفاسدين 28 تشرين الأول 2020 09:42 ص

الكاظمي

الكاظمي: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين 26 تشرين الأول 2020 12:45 م

التعليقات