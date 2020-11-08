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الأحد, 08 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 08 تشرين الثاني 2020 10:49 ص

توجه نيابي لاستضافة الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض قبل تمريره

بدر-الزيادي (1)
كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ، عن توجه نيابي باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض معه قبل تمريره داخل البرلمان.
وقال الزيادي “هنالك اعتراض نيابي على قانون الاقتراض المقدم من الحكومة”، لافتا الى ان “هناك طلب بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لمناقشة القانون داخل البرلمان”.

واضاف ان “الحكومة لا تمتلك اي رؤية في حال تم اقرار القانون وهذا الامر سيؤثر على الوضع الاقتصادي العراقي”، مبينا ان “الكاظمي ووزير المالية كان عليهم ان يحضروا جلسة اليوم لمناقشة القانون ومعرفة رؤيتهم بشكل واضح”.
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