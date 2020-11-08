متظاهرون يبدأون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار

قام متظاهرون، اليوم الأحد، بغلق مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بعد رفض طلب الاقالة من قبل الحكومة المحلية والمركزية.



وقال أحد المتظاهرين، إنهم خرجوا اليوم بمسيرة غاضبة للمطالبة والإصرار على طلب إقالة المحافظ حيث سيتم الاعتصام أمام ديوان المحافظة.



وأشار إلى أنهم مستمرين في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم وتقديم المحافظ استقالته من منصبه.





