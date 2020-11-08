الاقتراض الداخلي أو الخارجي هو تكبيل للعراق.. والبلد يتجه نحو منزلق خطير والحكومة غير قادرة على انتشاله

أكد خبراء اقتصاديون، أن الاقتراض الداخلي أو الخارجي تكبيل للعراق بديون كبيرة مهما كان المبلغ، مشيرين إلى أن العراق يتجه نحو منزلق خطير بسبب افتقار الحكومة للرؤية الاقتصادية.

بينما قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، إن الحكومة سنت أسلوبا جديدا لتوفير الأموال عبر الاقتراض الداخلي والخارجي ولمرتين خلال سنة واحدة ، وهذه حالة سلبية بالإدارة المالية في البلاد.

وأضاف الشمري، أن البلاد تزخر بموارد، إن استثمرت بشكل صحيح ، فستدر على الخزينة العامة أموالا طائلة لدفع الرواتب وإقامة المشاريع، معتبرا الفساد وعدم وجود خطة اقتصادية مالية محكمة اوصلا الحال الى هذا الوضع.

وكان مجلس النواب أنهى أمس القراءة الثانية لقانون الاقتراض المقدم من الحكومة على أمل التصويت عليه الأسبوع الحالي من أجل اطلاق رواتب الموظفين ، التي يعد تأخيرها حالة غير ايجابية لم تمر بالعراق خلال تاريخه الطويل.

من جانبه، قال النائب المستقل باسم خشان، إن الكاظمي لا يمتلك أي فكرة اقتصادية وعاجز عن إيجاد مخرج للازمة الراهنة، والشعب لا يمكنه الانتظار أكثر من شخص لا يمتلك خبرة بالسياسة والاقتصاد ويعاني عجزا في اللفظ.

وأضاف أن الكاظمي ذهب باتجاه معين في اختيار مستشاريه، واستقطب أسماء مغمورة لا تمتلك التخصص المطلوب في مجال الاقتصاد.

وبين أن العراق يتجه نحو الأسفل والحكومة الحالية غير قادرة على اعادته الى وضعه الطبيعي بسبب القيادة التي تسيطر عليه والتي تعاني في جميع المجالات ولا تعتمد على شخصيات كفوءة.

بينما قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، إن قانون الاقتراض المقترح لا يصب في الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد ودليل على عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام.

وأضاف أن على مخططي السياسة المالية ضرورة التحرك السريع على منافذ أخرى لتوفير إيرادات إضافية بدلا من الاعتماد على النفط وانعكاسات السياسة الدولية على إنتاجه وأسعاره.

وأشار الخالدي إلى أن رئيس الوزراء فشل في إيجاد أبسط مقومات حقوق الإنسان وهو توفير حقوق الإنسان وهي توفير الرواتب للموظفين.