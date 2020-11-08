الوائلي: مناطق داخل بغداد قد تكون منطلقا للهجمات الإرهابية

قال الخبير الأمني علي الوائلي، إن العناصر الإرهابية غالبا ما تطلق صواريخها وقذائفها من مناطق نائية أو بعيدة عن أنظار القوات الأمنية، وتستغل المناطق الفارغة في العاصمة لتنفيذ جرائمها.



وأضاف أن الحذر كل الحذر يجب ان يؤخذ في المناطق التي اهملتها الجهات المسؤولة كمناطق أبو دشير الثانية القريبة من مركز العاصمة وكذلك الصابيات والسلاميات ومناطق خلف الدورة والشعلة والغزالية، اضافة الى معسكر الرشيد.



وبين أن المناطق المذكورة بالإمكان أبعادها عن دائرة الخطر وضمان عدم استخدامها لتنفيذ العمليات الارهابية عن طريق قيام امانة بغداد والجهات المسؤولة الاخرى بواجبها وخدمتها وجعلها مناطق سكنية من اجل السيطرة عليها وضمان عدم وقوع الجريمة.



