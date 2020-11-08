20 مليون دولار من أمريكا لبرنامج الأغذية العالمي لشراء قمح للسودان

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار، لشراء قمح للسودان، في إطار مساهمتها للحد من نقص الغذاء في دول شرق إفريقيا.



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الماضي، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع قيّد الروابط الاقتصادية للخرطوم لسنوات، وحرمها من مساعدات مالية ضرورية.



وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاماً. وأعاق ذلك الإدراج أيضاً المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعل استيراد بعض السلع أمراً معقداً.



وبحسب وكالة رويترز، فإن تمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي، من توفير ما يقرب من 65600 طن من القمح للسودان.



وأضافت الوكالة، أن المنحة تمثل مساهمة أمريكية، ضمن التزام من الإمارات وإسرائيل، لتوفير 45 مليون دولار، لتزويد حكومة السودان، بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي.



وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونجرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل 5 ملايين دولار إضافية.



ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، لتصبح الخرطوم ثالث عاصمة عربية تُطبع العلاقات مع إسرائيل في الشهرين الماضيين.



ولا زالت الخرطوم تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتنتظر الحكومة إقرار الكونجرس لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرفع السودان من قائمة الإرهاب لفتح الباب لتلاقى المساعدات لدعم الاقتصاد السوداني.



وحصلت الحكومة السودانية على وعود من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل بتقديم مساعدات اقتصادية طيلة الفترة الانتقالية في السودان.

