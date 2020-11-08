الميليشيات تنوب عن إيران في مظاهرة سافرة ضد قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية في بغداد

خبراء: الحشد المجرم ليس له قيمة لكنه ينفذ أجندة إيران ومخططاتها



يمارس الحشد الشعبي الإرهابي، نوعا من الفجاجة السياسية والادوار الاجرامية اكبر من قيمته ووجوده فقط لارضاء ايران وتحقيق اجندة طهران.

وعليه جاءت اللعبة السافرة بقيام الحشد الإرهابي المجرم

بدفع العديد من أنصاره إلى شوارع العاصمة بغداد للمطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، بعد تصويت في البرلمان في هذا الاتجاه مطلع العام الجاري عقب قتل الجنرال الإيراني الارهابي سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبومهدي المهندس.

وقال مراقبون أن الاحتجاجات تهدف أساسا إلى الضغط على حكومة الكاظمي، رغم أن قرار إنهاء الوجود الأميركي ليس بيدها، وأيضا الضغط على واشنطن.

وردد المتظاهرون الذين رفعوا أعلام الحشد الشعبي المقيتة، تحالف الفصائل الموالية لإيران والتابع رسميا للحكومة العراقية، شعرات مناهضة للقوات الأمريكية التي تقف حجر عثرة أمام القوات الأمريكية، واستطاعت القضاء على تنظيم داعش الغرهابي وتقمع خطط ايران في التوسع.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد ومصالح أميركية عسكرية وغير عسكرية لاعتداءات عدة تبنتها إجمالا مجموعات ارهابية مسلحة، تابعة لايران.

ومنتصف أكتوبر أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها نهاية العام الحالي.

ويشير مراقبون، الى أن الأهداف وراء تجمهر بعض عناصر وشراذم الحشد الشعبي، هو تسجيل موقف فارغ ليس له اي قيمة والتعبير عن استمرارهم على منهجهم الدموي الشيطاني التابع لإيران.



وشددوا على أن تسامح حكومة الكاظمي مع هذه المظاهرات الدموية الفارغة، وقمع المظاهرات الأخرى الحقيقية، يوضح أن حكومة الكاظمي مرعوبة من الميليشيات ولا تستطيع ان تفرض عليها رأي، يخص النظام أو الاستقرار في العراق وهو ما ستكون له عواقب وخيمة

أ.ي