برهم صالح يتعجل تهنئة بايدن المشكوك في رئاسته ويزعم: صديق وشريك موثوق!!

تعجل برهم صالح في تهنئة بايدن على فوزه المزعوم بالرئاسة الأمريكية وهو خطا ضخم، سيدرك معناه قريبا جدا. فترامب لم يخسر وهناك 71 مليونا صوتوا لصالحه في الانتخابات.

لكن برهم صالح، كما يقول خبراء تعجل مثل الفريق اليساري والإخواني وتيار الإسلام السياسي محاولين تثبيت بايدن ببرقياتهم في الحكم.

القضية ستكون مثل آل جور وبوش في الغالب، عدة أيام ثم تنكشف الحقائق وترامب هو الرئيس.

وكان قد هنأ الرئيس برهم صالح، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال صالح في تغريدة على تويتر، "أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، صديق وشريك موثوق في قضية بناء عراق أفضل".

وأضاف صالح، "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

تعجل برهم صالح أو سيره في القطيع لا يعني فوز بايدن، والرئيس ترامب مصر على السير للنهاية، وفريق قانوني سيدفع بكل مخالفات حملة بايدن الاثنين المقبل وستنكشف فضائح.

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه، لكن هذا لم يعلن عبر لجنة الانتخابات ولم يعلن رسميا فقط شبكة تلفزيونية معارضة لترامب هى التي أعلنت الفوز لبايدن.

وكان قد عاد الرئيس دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، قائلا إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وأضاف ترامب في بيان: أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وشدد ترامب:"الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا". وتابع الرئيس ترامب في البيان: "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".

ومضى يقول: "الحقيقة... هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد". وقال الرئيس ترامب في رسالة وجهها لأنصاره، إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق دفاع "سيضم أقوى ما لديّ من محامين". مؤكدا حدوث تزوير في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون، واصفا إياه بأنه "لم يسبق له مثيل".

وتابع: أثبت اليسار أنه لن يترك سبيلا لنزع السلطة من الشعب الأميركي. وأضاف:"الانتخابات لم تنته بعد. لا يزال أمامنا طريق طويل وأريدكم أن تعرفوا أنه يمكنني الاعتماد عليكم. أنا أقوم بتشكيل فريق عمل للدفاع عن الانتخابات سيتألف من أقوى المحامين. أدعوكم إلى التقدم والانضمام.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن وفق مزاعمهم، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

خبراء قالوا، إن ترامب لم يخرج من البيت الأبيض وهو شرعيا موجود لثلاثة أشهر قادمة، والحكم لصالحه سيبقيه لنحو أربع سنوات قادمة غصبا عن الجميع.

أ.ي

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