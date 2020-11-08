الانتخابات الأمريكية لم تنته.. طرد بايدن ثانية متوقف على حكم واحد ببطلان نتائج إحدى الولايات الحاسمة

خبراء: ولايات الحسم طالتها مخالفات عدة جسيمة والمحكمة العليا الأمريكية تنتصر للحق أيا كان



قال خبراء، إن القانون سينتصر في النهاية والمخالفات التي ارتكبتها حملة بايدن سيدفع ثمنها. وقالوا ان فوزه مزيف طالما لم يعترف الرئيس ترامب بهذا، في نفس الوقت فإن حكم محكمة أمريكية واحدة بإبطال نتائج ولاية واحدة من ولايات الحسم، قادر على إعادة بايدن للشارع وطرده من البيت الأبيض في حال دخوله.

وكان قد عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قائلا إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، وأضاف ترامب في بيان: أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وشدد ترامب:"الانتخابات لم تحسم بعد"، مضيفا أن بايدن "يتعجل إعلان فوزه زيفا". وتابع الرئيس ترامب في البيان: "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".

ومضى يقول: "الحقيقة... هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد".

وقال الرئيس ترامب في رسالة وجهها لأنصاره، إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق دفاع "سيضم أقوى ما لديّ من محامين". مؤكدا حدوث تزوير في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون، واصفا إياه بأنه "لم يسبق له مثيل".

وتابع: أثبت اليسار أنه لن يترك سبيلا لنزع السلطة من الشعب الأميركي. وأضاف:"الانتخابات لم تنته بعد. لا يزال أمامنا طريق طويل وأريدكم أن تعرفوا أنه يمكنني الاعتماد عليكم. أنا أقوم بتشكيل فريق عمل للدفاع عن الانتخابات سيتألف من أقوى المحامين. أدعوكم إلى التقدم والانضمام.

ويؤكد خبراء، على الموقف القوي لترامب، فالقضية لم تحسم بعد والمخالفات كانت في الولايات الديمقراطية التي لها تاريخ عفن مع الانتخابات.

فإعلان بايدن النتيجة لن يكون مسوغا أمام المحكمة في حال بطلان أصوات أحد الولايات التي دخلتها أصوات بعد يوم الفرز، وكانت تتعمد إخفاء الأصوات الحقيقية التي حصل عليها ترامب.

أ.ي