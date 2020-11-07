الفوز المزيف.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.. وترامب: تعجلت في إعلان فوزك

سياسيون: شرعية الرئيس الأمريكي الجديد ضربت في مقتل والفوز تعلنه المحكمة العليا الأمريكية وليس الـcnn



في دراما كبيرة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة طويلة ووقائع تزوير ومخالفات وبقاء الآف الأصوات لم تفرز بعد، منها 120 ألف صوت في ولاية أريزونا.

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم الخلط والتزوير والمخالفات.

وقال مراقبون وسياسيون، إن الفوز تعلنه المحكمة العليا الأمريكية وليس وسائل إعلام مؤيدة لبايدن واخوانية ويسارية مقيتة.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وقالت الشبكة الأميركية، cnnاليسارية، إن بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخها، بعدما ألحق الهزيمة بالرئيس دونالد ترمب.

وجاء فوزه بعد أكثر من 3 أيام من حالة من عدم اليقين، فيما كان مسؤولو الانتخابات يقومون بفرز الأصوات المباشرة أو عبر البريد التي أرجأت إعلان النتائج. وتخطى بايدن عتبة 270 صوتا في المجمع الانتخابي بعد فوزه في بنسلفانيا وان كان الفرو لا يزال جاريا في باقي الولايات.

وإثر إعلان عدد من وسائل الإعلام الأميركية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد الرئيس ترمب في بيان أن "الانتخابات لم تحسم بعد".

واعتبر ترمب وهى الحقيقة، أن بايدن "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، مضيفاً أن حملته سترفع دعوى في المحكمة العليا يوم الاثنين.

وأطلق بايدن ( 77 عاما) حملته ليس على أساس اختلاف إيديولوجي، بل على محاولة توحيد نطاق عريض من الناخبين وعلى مبدأ أن ترمب يمثل تهديدا وجوديا للديمقراطية الأميركية، وفي الحقيقة إنه كـ"بايدن" يمثل تهديدا لأمريكا، وسيكثر الإرهاب في عهده أكثر من أي وقت مضى وتعود التفجيرات.

وكان قد دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، بايدن، الأمريكيين إلى "التلاقي" من أجل التغلب على "الغضب"، في الوقت الذي يتجه فيه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض. وشدد بايدن في كلمة مقتضبة من ديلاور على أن "الوقت حان للتلاقي"، مضيفاً "علينا أن نتغلّب على الغضب". كما تعهد بالتصدي لجائحة كوفيد-19 منذ "اليوم الأول" له في البيت الأبيض، معرباً عن ثقته في فوز تاريخي وبأغلبية ساحقة، مؤكداً أنه في طريقه للحصول على 300 صوت انتخابي!!

القضية أن كل الولايات الحاسمة التي اعتمد عليها لم تظهر نتيجة رسمية بعد.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي ترمب في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر" إن المرشح الديمقراطي، بايدن، ليس له حق ادعاء الفوز بكرسي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا للتو الإجراءات القانونية. كما أوضح ترمب أن كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام، وأن هذا السبق الذي حققه مع النتائج التي حدثت، هو ما دفعه للإجراءات القانونية التي قد تعيد له التقدم والسبق في النتائج.

من جانبه غرد بايدن المزيف، بعد دقائق من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية عبر وسائل الإعلام.

وقال بايدن على تويتر:" أميركا، يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين - سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه فيّ".

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة. وقالت وسائل الإعلام إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا. وينتظر أن يلقي بايدن، السبت، كلمة قد تكون بمثابة "خطاب النصر"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

خبراء قالوا، إن فوز بايدن المزيف والمشكوك فيه يضرب شرعية الرئيس الأمريكي في مقتل. وهذه هى صفات اليساريين والتابعين لتنظيم الإخوان.

أ.ي