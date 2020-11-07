حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تقترب من النصف مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 496 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2800 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 7 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2880 إصابات، و39 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 2660 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 85%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 58 ألف شخص، 393 منهم تحت العناية المركزة.