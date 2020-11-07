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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 تشرين الثاني 2020 04:22 م

الدهلكي: ناقوس الخطر يدق من جديد بسبب عودة الخروقات الأمنية في ديالى

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حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم السبت، من ان ناقوس الخطر يدق في المحافظة بسبب الخروقات الاخيرة التي راح ضحيتها نخبة من اهالي وابناء ديالى.
واوضح في مؤتمر صحفي، ان محافظة ديالى تشهد ومنذ اكثر من سنتين وضعا امنيا مستتبا بعد جهود كبيرة من القوات الأمنية وتحقيق التلاحم المجتمعي بين ابناء ديالى بكل عناوينهم ومسمياتهم مع القوات الامنية لرفض الارهاب والارهابيين والعصابات المسلحة والسلاح المنفلت ، وكان هذا الامر واضحا جدا خلال الفترة الماضية حيث نعمت المحافظة بالأمان، مشيرا الى تأشير مجموعة خروقات.
واضاف انه يوم أمس حصلت جريمة ذهب ضحيتها اربع نساء في قضاء بعقوبة منطقة العبارة بعبوة ناسفة، مبينا ان هناك عودة للخروقات الامنية في المحافظة وندعم القوات الامنية في خطواتها الامنية واجراءاتها لتوفير الامن والامان.
وقال ان انهيار الوضع الامني في ديالى نتائجه السلبية على بغداد والعراق عموماً، مبينا نحن لسنا متخوفين من انهيار الوضع الأمني بشكل كامل في ديالى لان قواتنا الامنية مسيطرة على الأمن لكن تحتاج الى دعم لوجستي وامني وعسكري من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
ودعا القائد العام للقوات المسلحة الى التحرك بخطوات سريعة وحاسمة لتشخيص هذه الخروقات من خلال عقد اجتماع مع القيادات الامنية في المحافظة وتقديم ما يحتاجونه من دعم و اجراءات واليات ومقومات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، لاسيما ان الاجواء ماضية نحو الانتخابات والصراعات السياسية تلقي بظلالها على المحافظات عموما وديالى خصوصا.
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