الداخلية: القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل.



وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة الحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من القاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته.



ونوه البيان إلى "إجراء التحقيقات الأولية مع القاتل تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".



هذا ولم تفصح الوزارة عن الجهة التي ينتمي لها القاتل رغم ان معلومات صحفية اشارت الى ان المنفذ ضابط في القوات الامنية كان يحمل سلاحا نوع مسدس على رغم صدور توجيهات من الجهات العليا بعدم استخدام الرصاص الحي في التصدي الى المحتجين في البلاد.