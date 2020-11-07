نائب : جميع الأحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة

اكد النائب عن كتلة صادقون عدي عواد ان جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية .



وكتب عواد في تغريدة عبر منصة تويتر ” بكل صراحة جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية ، ولكن هناك شخصيات اثبتت نجاحها وعبد الحسين عبطان مثال لذلك”، مضيفا ” كان الاجدر بالكتل الشيعية مكافئتة وترشيحة رئيسا للوزراء ولكن الخوف من نجاحة استبعد حتى من امانة بغداد” ، متساءلا ” متى يفتهم السياسيين الشيعة بان نجاح اي سياسي شيعي سيكون ذات مردود ايجابي عليهم جميعا وان المركب مركب واحد “.