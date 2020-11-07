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السبت, 07 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 تشرين الثاني 2020 02:25 م

نائب : جميع الأحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة

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اكد النائب عن كتلة صادقون عدي عواد ان جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية .

وكتب عواد في تغريدة عبر منصة تويتر  ” بكل صراحة جميع الاحزاب الشيعية قدمت شخصيات فاشلة وبعضها فاسدة لشغل مناصب مهمة في الدولة العراقية ، ولكن هناك شخصيات اثبتت نجاحها وعبد الحسين عبطان مثال لذلك”، مضيفا ”  كان الاجدر بالكتل الشيعية مكافئتة وترشيحة رئيسا للوزراء ولكن الخوف من نجاحة استبعد حتى من امانة بغداد”  ، متساءلا ” متى يفتهم السياسيين الشيعة بان نجاح اي سياسي شيعي سيكون ذات مردود ايجابي عليهم جميعا وان المركب مركب واحد “.
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