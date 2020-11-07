العقابي: الدستور يمنع سن أي قانون يتعارض مع الشرع الإسلامي

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، إن الخلافات بشان قانون المحكمة الاتحادية العليا ممكنة الحل وهي طفيفة.



وأضاف أن أبرز الخلاف هو منح الفقهاء في الدين في المحكمة الاتحادية العليا حق النقض بشأن القوانين التي تخص الدين وذلك البد يعتمد على النص الدستوري الواضح الذي يمنع سن اي قانون يتعارض مع الشرع الإسلامي.



وأوضح أن عدد الفقهاء سيكون أقل من القضاة ما يسمح ان تكون المحكمة قادرة على العمل بشكل تخصيصي باستثناء القوانين ذات الطابع الديني والشرعي ستكون بالشراكة.

وبين أن تلك الخلافات هي طفيفة ولا يمكن الوقوف عندها كثير من اجل تعطيل محكمة مهمة في ظل الخلافات المستمرة.

