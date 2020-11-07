بعيدا عن الانتخابات.. إصابات كورونا بالولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

أظهر إحصاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 129606 حالات على الأقل، الجمعة، ليتجاوز العدد اليومي للإصابات حاجز المئة ألف لليوم الثالث على التوالي، في ظل الموجة الثالثة من التفشي.



وفي خضم السباق الرئاسي الأميركي المحتدم، تمثل هذه الزيادة رابع مرة يتخطى فيها عدد الإصابات الجديدة المئة ألف في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا بالجائحة.

وسجلت 20 ولاية زيادات قياسية أمس الجمعة، مثلما كان الحال يوم الخميس، عندما تجاوز عدد الإصابات على مستوى البلاد 120 ألفا للمرة الأولى.