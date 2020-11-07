بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 07 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
غضب عارم بعد عودة عمليات قتل المتظاهرين.. وعراقيون يطالبون بمحاكمة سريعة للقتلة الداخلية: القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل في البصرة العراق يعتزم التوقيع على بروتوكول مع تركيا لتأمين الحصة المائية في نهر دجلة العقابي: الدستور يمنع سن أي قانون يتعارض مع الشرع الإسلامي البنك الدولي يكشف عن واقع التعليم في العراق.. ويقترح خارطة طريق لإعادة بناء النظام التعليمي "الذئاب المنفردة".. كلمة السر في عودة خلايا داعش الإرهابية في سوريا والعراق العقابي: التوجه العام في البرلمان عدم التصويت على مبلغ 41 تريليون دولار الخالدي: الكاظمي فشل في إيجاد أبسط مقومات حقوق الإنسان حكومة الكاظمي واهمة.. حركة الاحتجاجات لن تتوقف بتفكيك خيم المتظاهرين صراع زعامات يسبق الانتخابات في العراق.. والجبهة تدعو إلى إقالة الحلبوسي لضعف إدارته للبرلمان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 تشرين الثاني 2020 12:58 م

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

1202028111339621419234
قال مصدر مطلع، أمس الجمعة، إنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا كوفيد-19.
ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ”ميدوز“ الذي ظهر بشكل متكرر خلال مناسبات عامة دون وضع كمامة. وقال المصدر إن الاختبارات أثبتت أيضًا إصابة ”نيك ترينر“ أحد كبار مساعدي الحملة بالفيروس.
ورافق ميدوز كبير مستشاري ترامب، والنائب السابق عن ولاية نورث كارولاينا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتظام خلال الأيام الأخيرة من التجمعات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء.
ويعد ميدوز، الذي كان موجودًا في حفل أقيم ليلة الانتخابات داخل البيت الأبيض وحضره العشرات من أنصار ترامب، أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لترامب يصاب بـ“كوفيد-19″ الذي أودى بحياة أكثر من 236 ألف أمريكي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1202028111339621419234

بعيدا عن الانتخابات.. إصابات كورونا بالولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا 07 تشرين الثاني 2020 01:15 م

1202028111339621419234

بايدن يعمق الفارق مع ترامب في جورجيا ويقترب من حسم المنصب 07 تشرين الثاني 2020 01:11 م

فرز الأصوات

ولاية جورجيا الأمريكية تقرر إعادة فرز الأصوات 07 تشرين الثاني 2020 08:49 ص

ترامب

حملة ترامب: عملية فرز الأصوات الانتخابية تتعرض للتزوير 06 تشرين الثاني 2020 04:06 م

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد 06 تشرين الثاني 2020 11:56 ص

ترامب

ترامب متقدم بـ665 صوتا فى ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات 06 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

ترامب

تقدم مفاجيء لـ ترامب بالانتخابات الأمريكية يقلب التوقعات 06 تشرين الثاني 2020 11:08 ص

2dbdcde9-3b62-4506-a3d5-9d9b243af866

متى تعلن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا؟ 05 تشرين الثاني 2020 01:36 م

التعليقات