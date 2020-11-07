إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

قال مصدر مطلع، أمس الجمعة، إنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا كوفيد-19.

ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ”ميدوز“ الذي ظهر بشكل متكرر خلال مناسبات عامة دون وضع كمامة. وقال المصدر إن الاختبارات أثبتت أيضًا إصابة ”نيك ترينر“ أحد كبار مساعدي الحملة بالفيروس.

ورافق ميدوز كبير مستشاري ترامب، والنائب السابق عن ولاية نورث كارولاينا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتظام خلال الأيام الأخيرة من التجمعات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء.

ويعد ميدوز، الذي كان موجودًا في حفل أقيم ليلة الانتخابات داخل البيت الأبيض وحضره العشرات من أنصار ترامب، أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لترامب يصاب بـ“كوفيد-19″ الذي أودى بحياة أكثر من 236 ألف أمريكي.