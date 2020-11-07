العقابي: التوجه العام في البرلمان عدم التصويت على مبلغ 41 تريليون دولار

اعتبر عضو اللجنة القانونية عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي مبلغ الاقتراض الحالي 41 تريليون دينار .. فشلا ذريعا للإدارة المالية.

وقال العقابي، إن البرلمان يبدأ اليوم القراءة الثانية ونقاشات عامة حول قانون الاقتراض مبينا أن التوجه العام في البرلمان عدم التصويت على مبلغ 41 تريليون دولار.

وأضاف العقابي، أن الأمر قد يتجه لتحديد مبلغ ما بين 10 الى 15 تريليون دينار كحد أعلى، مبينا أن مبلغ الاقتراض الحالي يمثل فشلا ذريعا للإدارة المالية ويثقل كاهل الدولة بمبالغ من الصعوبة تسديدها في السنة القادمة.