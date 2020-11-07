الخالدي: الكاظمي فشل في إيجاد أبسط مقومات حقوق الإنسان

قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، إن قانون الاقتراض المقترح لا يصب في الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد ودليل على عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام.



وأضاف أن على مخططي السياسة المالية ضرورة التحرك السريع على منافذ أخرى لتوفير إيرادات إضافية بدلا من الاعتماد على النفط وانعكاسات السياسة الدولية على إنتاجه وأسعاره.



وأشار الخالدي إلى أن رئيس الوزراء فشل في إيجاد أبسط مقومات حقوق الإنسان وهو توفير حقوق الإنسان وهي توفير الرواتب للموظفين.

