تسليب صاحب محل للصيرفة 32 مليون دينار جنوبي بغداد

أعلن مصدر امني، ان صاحب صيرفة تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح جنوبي بغداد.



وقال المصدر ان "مسلحين مجهولين قاموا بتسليب صاحب مكتب للصيرفة مبلغا قدره 32 مليون دينار تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.



واشار المصدر، الى ان "الحادثة وقعت في مدينة الزعفرانية"، مبينا ان "الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة هوية الجناة.

