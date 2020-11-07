لجنة نيابية تستبعدالتصويت على قانون تمويل العجز المالي في جلسة اليوم

استبعدت اللجنة المالية النيابية، التصويت على قانون تمويل العجز المالي في جلسة اليوم مطالبة وزارة المالية بإرسال بيانات وارقام اموال صرف الاقتراض.



وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ، أن "هناك اختلافا بالأرقام بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بشأن ما نحتاجه لدعم الرواتب للاشهر الثلاثة الاخيرة للعام الجاري"، مبينا أن "اللجنة ترى أن الحكومة تحتاج بحدود 10 تريليون دينار عكس ما طلبته الحكومة 41 تريليون دينار .



وأضاف أن "اللجنة النيابية طلبت من وزارة المالية تقديم البيانات والغاية من سحب 41 تريليون دينار من المصارف الحكومية، ونحن بدورنا ننتظر الحكومة لارسال الجداول والبيانات للاطلاع عليها قبل المضي بالقراءة الثانية والتصويت على قانون الاقتراض.