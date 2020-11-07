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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 07 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

اللجنة المالية: التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي سيتم خلال هذا الأسبوع

جمال كوجر
أكدت اللجنة المالية،  انه سيتم  التصويت خلال هذا الاسبوع  على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: "اتصور ان مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال الاسبوع  الحالي، لكن ليس بالصيغة التي طلبتها الحكومة".
واضاف، ان"مجلس النواب سيقوم خلال جلسة اليوم بالقراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي وبعد ذلك سيقوم بالتصويت على مشروع القانون".
واشار الى، ان"مجلس النواب لن يقوم باعادة مشروع القانون الى الحكومة بل سيقوم بتعديل الارقام فقط، لان الحكومة ربطت صرف رواتب الموظفين باقرار القانون ومجلس النواب ليس مستعدا لتحمل مسؤولية تاخر صرف رواتب الموظفين لذا سيقوم بالقراءة الثانية والتصويت على القانون بعد تعديله".
وبشأن تخفيض المبالغ المطلوبة في القانون، قال كوجر، ان"كل هذا سيخضع للمناقشة وامامنا يومين بعد القراءة الثانية سنناقش هذا الموضوع وسنخرج باتفاق مناسب حول المبالغ التي طلبتها الحكومة.
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أخر تعديل: السبت، 07 تشرين الثاني 2020 10:46 ص
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