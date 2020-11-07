نائب : البرلمان سيمرر قانون الاقتراض بمبلغ يغطي الرواتب فقط

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري ان : البرلمان لن يمرر قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي الذي تضمنه والبالغ 41 تريليون دينار.



وقال اليساري ان : البرلمان سيكمل بجلسته اليوم القراءة الثانية للقانون وستتركز النقاشات على تخفيض المبلغ لضمان تمريره سريعا.



واضاف ان : هناك اجماعا نيابيا على تخفيض مبلغ الاقتراض بحيث يكفي لتغطية الرواتب فقط للتصويت على القانون بجلسة الاثنين المقبل.