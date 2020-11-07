سائرون يحدد العوامل التي ينبغي توافرها من أجل إجراء انتخابات مبكرة

حدد تحالف سائرون، عدة عوامل ينبغي توافرها من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري ، إن "إجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على عدة عوامل البعض منها مرتبط بالحكومة والبعض الآخر بالبرلمان، وهناك عوامل أخرى ترتبط بمفوضية الانتخابات، فضلاً عن عامل مهم يرتبط بالأحزاب والكتل المكونة للبرلمان الحالي".



وأضاف أن "العوامل المرتبطة بالحكومة هي السيطرة على السلاح المنفلت، وتهيئة الأجواء الآمنة من أجل إجراء إنتخابات نزية، ومحاسبة للفساد والفاسدين من أجل ان لا تؤثر الأموال السياسية على الانتخابات القادمة"، مشيراً إلى أن "هناك عوامل ترتبط بالمفوضية، وأهما الامور الفنية واللوجستية، وإعلان المفوضية عن استعدادها في إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عما تحتاج إليه المفوضية".

وبشان عوامل البرلمان اكد انها تتخلص "بإكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ثم العامل الأهم الخاص بحل مجلس النواب نفسه"، مبيناً في الوقت نفسه "أهمية وجود توافق بين جميع الكتل، او أغلبها من أجل حل البرلمان نفسه؛ لأن دونها لن تكون هناك انتخابات مبكرة".

وبيّن أن "الكثير من الكتل السياسية والأحزاب السياسية حالياً ليست جادة بان يحل البرلمان نفسه من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مشيراً إلى أن "ذلك له عدة أسباب، منها ان بعض الأحزاب تجد ان هذا القانون لن يخدمها في الانتخابات القادمة، والبعض الآخر يحاول قدر الإمكان ان يستفيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقه للدخول في الانتخابات المقبلة.